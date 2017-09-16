中職》黃恩賜肘傷10天內開刀 岳東華腳傷好轉

岳東華（左）、黃恩賜和陳柏豪。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中信兄弟今年選秀第2輪挑中的右投黃恩賜，將於10天內進行手肘韌帶置換手術。因傷最快明年下半季才能踏上職棒賽場，他坦言：「真的會急，但急不得，健康重要。」

21歲黃恩賜因右手肘傷勢，進職棒後先掛免戰牌，中信球團已為他排定在台大醫院開刀，領隊劉志威表示：「快的話10天內動刀，醫院下週做最後確認，就會排時間。」

劉志威說，球團願意投資在黃恩賜身上，順利的話，復健期預估8個月，「每人復健進度不一樣，他還年輕，恢復時間應該滿樂觀的，復健也會和台大團隊配合，沒有問題。」

對於接下來的漫長復健，黃恩賜說：「只能努力，希望自己有健康身體，再回到球場全力以赴。」

兄弟今、明天都為新秀舉辦擊掌會及勉勵儀式，今年選秀挑進的10人，除當兵的吳明鴻外，黃恩賜、岳東華、陳柏豪、蔡齊哲、王鴻程、楊達翔、鄭佳彥、蔡岱霖、吳蔚驊9人全數到場，逐一接受學長戴帽與祝福。

只是，今年選秀探花、世大運國手岳東華同樣掛傷號，世大運開打前就扭傷右腳踝，並帶傷上陣，之後評估須休6至8週，目前仍在復健，何時能比賽要視狀況而定。

岳東華說：「腳傷有越來越好了。」劉志威也表示，岳東華養傷進度比預期快，先好好復健，等痊癒再回來。

明天賽前亮相的新人則是陳琥、陳文杰、林書逸、黃稚峰、李吳永衡、楊志龍、陳子鴻。