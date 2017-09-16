六都爭霸戰》「ahq Fighter」展現職業身手 直落二晉級總冠軍戰

AF就以二連勝晉級次日總冠軍戰，將與「高雄南霸天」展開五戰三勝賽事，這場由即將成為現役職業與前職業選手的較勁格外精彩。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》今（16）日舉行總決賽賽程，A組由「高雄南霸天」以二連勝晉級總冠軍戰，B組「ahq Fighter」同樣展現職業選手壓制力，對上「台南南波丸」與「桃園得第一」兩場賽事分別以25分鐘、15分鐘取勝，晉級明日總冠軍戰，將與「高雄南霸天」展開五戰三勝賽事爭奪百萬獎金。

首場比賽由「台南南波丸」對上「ahq Fighter」，前者選擇傑西（KC_OneShot）、古拉格斯（KC_Huwo）、星朵拉（台灣花枝丸）、崔絲塔娜（不思量自難忘）及布里茨（KC_RainMeow）；後者則是茂凱（小亮寶寶）、嘉文四世（Benny123）、奧莉安娜（暖男不好當）、法洛士（蔡忠廷）及瑟雷西（魚有魚可可）。（記者陳耀宗攝）

遊戲前期「台南南波丸」讓大家驚豔，在吃兵數及經濟都暫時領先AF，當大家期待會不會成功上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，但10分鐘上路的會戰，「ahq Fighter」靠著茂凱（小亮寶寶）繞後開啟「詭林之握」，成功控住對方全員，也讓隊友打出0換4攻勢，也向對方宣告是不可能擊敗他們。

17分鐘，AF吃下預示者，「台南南波丸」阻止不及還讓傑西（KC_OneShot）送頭，接著戰場來到紅方野區，雖然「台南南波丸」抓到落單的瑟雷西（魚有魚可可），但瑟雷西被上盾保護，在極度殘血情況下成功撐到隊友前來支援後才陣亡，以1換2十分值得。

21分鐘雙方再度於巴龍池前開戰，但此時的「台南南波丸」已經阻止不了AF，全員被殲滅送出巴龍，眼看高地三塔都將淪陷，雙方再度於中路高地前展開會戰，輸出位的崔絲塔娜（不思量自難忘）先被集火收下，AF再靠著茂凱開大逼退對手，直接殺到主堡前打出0換3攻勢，25分鐘拿下主堡取得勝利。

第二場由「桃園得第一」對上「台南南波丸」，前者選出嘉文四世（雷夢本人）、卡利斯（挖丟系歹霸欸囝仔）、庫奇（Rayo_o）、剎雅（蔡胖是花）與布蘭德（Zuonname）；後者則是雷葛爾（KC_OneShot）、李星（KC_Huwo）、奧莉安娜（台灣花枝丸）、寇格魔（不思量自難忘）與珍娜（KC_RainMeow）。（記者陳耀宗攝）

背水一戰的「台南南波丸」展現必勝決心，面對對手拿出前期陣容想要搶勝，卻選擇放出KC_OneShot的擅長角色雷葛爾，開局就讓「桃園得第一」後悔，4分鐘，嘉文四世（雷夢本人）就被對方上野GANK成功，由雷葛爾取得首殺，但剎雅（蔡胖是花）也拿下珍娜（KC_RainMeow）並拿下外塔及小龍。

14分鐘「桃園得第一」下路雙人組轉線來到上路嘗試點掉外塔，卻遭「台南南波丸」包夾擊殺，嘉文四世前來支援也遭擊殺，打出1換3攻勢，而上路雷葛爾已經在吃兵數取得巨大優勢，也讓「桃園得第一」難以打出破口。

19分鐘，「台南南波丸」再度抓到在野區迷失的卡利斯，隨即拿下中二塔及小龍，23分鐘雙方中路展開碰撞，靠著寇格魔（不思量自難忘）展現「走A怪」功力，「台南南波丸」順利打出2換4攻勢、並拿下中路高地塔及兵營，轉頭吃下巴龍後順利把來犯的對方全滅，25分鐘收下主堡取得勝利。

第三場由「ahq Fighter」對上「桃園得第一」，前者選出嘉文四世（小亮寶寶）、史瓦妮（Benny123）、奧莉安娜（暖男不好當）、剎雅（蔡忠廷）亞歷斯塔（魚有魚可可）；後者則是雷尼克頓（雷夢本人）、古拉格斯（挖丟系歹霸欸囝仔）、卡莎碧雅（Rayo_o）、路西恩（蔡胖是花）與銳空（Zuonname）。（記者陳耀宗攝）

本局AF直接展現出雙方實力上的差距，三路都憑藉優異操作及多夾少GANK累積擊殺人頭數，10分鐘AF四人更是無視塔傷，直接在中路兩塔間瘋狂塔殺對面三人再全身而退，才13分鐘就打出16比2擊殺數。

接著嘉文四世（小亮寶寶）更在對方高地前一挑三金身不敗，再追進對方家裡收下兩顆人頭，隨即退到中二塔前放出預示者，一路讓「河蟹媽媽」撞到主堡塔才停歇，AF再度霸氣打出1換3攻勢，於15分鐘早早拿下主堡結束比賽。

最後，AF就以二連勝晉級次日總冠軍戰，將與「高雄南霸天」展開五戰三勝賽事，這場由即將成為現役職業與前職業選手的較勁格外精彩，到底誰能贏得百萬獎金，明日將揭分曉。

晉級冠軍戰後，AF成員賽後訪問在台上笑嘻嘻。（記者陳耀宗攝）