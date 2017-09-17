桃猿挑戰單季最多勝 今日賽事預告與轉播

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美職部分，釀酒人作客馬林魚，派出國聯勝投王戴維斯（Zach Davies）出戰，馬林魚則是推出康利（Adam Conley），台灣選手陳偉殷、王維中也有機會登板，兩隊誰能拿下勝利呢？各位球迷千萬別錯過。

日職方面，陽岱鋼昨遭觸身球擊中提早退場，巨人以0：1敗給橫濱DeNA，雙方勝差減至0場，今巨人將繼續出戰橫濱DeNA，誰能順利搶勝取得央聯第3的位置呢？

中職依舊是在雙北兩地開戰，新莊猿象大戰雙方都派出本土投手應戰，由林樺慶對上洪宸宇，究竟是桃猿再下一城，成功挑戰單季最多勝紀錄，還是兄弟一掃陰霾呢？而天母戰由統一對上悍將，一樣是本土投手對決，由統一潘威倫出戰富邦的陳明軒，統一是否能順利止住六連敗呢？值得球迷一同關注。

MLB

7:00 釀酒人 vs. 馬林魚（民視、FOX體育）

日職

12:00 羅德 vs. 樂天（FOX體育）

13:00 歐力士 vs. 日本火腿（FOX體育三台）

13:00 DeNA vs. 巨人（愛爾達體育）

中職

17:05 Lamigo桃園 vs. 中信兄弟 <新莊>（緯來體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

17:05 統一獅 vs. 富邦悍將 <天母>（緯來育樂、緯來精采、愛爾達足球、CPBLTV）

桃猿昨獲勝，單季71勝追平統一獅所保持的最多勝紀錄，今天要挑戰新頁。（記者林正堃攝）