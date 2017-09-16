網球》獲生涯第16座大滿貫 蠻牛：當好人比奪冠重要

納達爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲的西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）今年東山再起，剛奪得美網男單冠軍，生涯累積16座大滿貫金盃，距離史上最多冠的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）仍有3座之遙。他日前接受媒體訪問時表示，當好人比什麼都還重要。

自2014年拿到法網第9冠後，納達爾飽受傷痛所苦，連兩年四大賽受挫，今年重振旗鼓，四大賽先後拿下法網、美網雙冠，他坦言今年是生涯最好的賽季之一。這一路上有著外界批評聲、以及換教練的建議，納達爾日前接受訪問時說，「我總是說一件事，如果他們表達意見是善意的，我不需要多說什麼。」

他表示，「當我一直用禮貌的方式說話，我也想看到其他人也能做到這樣。我盡量尊重每個人的工作，你可能做錯事情，但若你能真誠地盡力而為做這件事，那你不用多說什麼。這對我來說也是一樣，我盡自己最大努力做好事情，但若還不是他們想要的，這代表還不夠，我會繼續努力做得更好。」

媒體問到被外界捧上天的時候，該如何保持腳踏實地？納達爾回應，「如果這不是發生在20歲，31歲的時候就會很難遇到，不是嗎？老實說我的生活非常正常，這是事實。」他接著說，「我每一天的目標就是做個好人，這比奪冠或成功更有價值。」

納達爾被問到要如何克服不確定因素和緊張時，他表示，「當事情不順利的時候，你需要盡可能用最好的態度接受困難，並克服它。」

納達爾。（資料照，法新社）