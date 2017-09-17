MLB》貝林傑轟平國聯紀錄 掀道奇強勢回歸首部曲

貝林傑轟出第38號全壘打，追平國聯新秀歷史紀錄。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕走出11連敗陰霾，道奇找回勝利方法，新秀貝林傑（Cody Bellinger）今天再用全壘打追平國聯歷史，助隊3：2擊敗國民，拉出4連勝，封王魔術數字降到M5。

貝林傑2局上拿國民先發柯爾（A.J. Cole）開刀，陽春砲不僅助隊先馳得點，這一發也是貝林傑本季第38轟，追平1930年勇士Wally Berger、1956年紅人Frank Robinson共同保持的紀錄，接下來貝林傑敲出的每一支全壘打，都將是國聯新秀新高。

貝林傑在8月20至30日因扭傷腳踝錯過11天的比賽，在他回歸前，道奇13場比賽輸掉12場，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）極為滿意，也坦承貝林傑的存在對球隊勝負有很大的關聯：「他的揮棒、移動、跟球都很好，對他來說不管左投、右投都沒差，他要做的只是把動作完成，然後成為我們進攻火力的來源。」

羅伯斯也承認，球隊在外界一片看好改寫單季最多勝的壓力下，前陣子打得綁手綁腳，「有時太把焦點放在挑戰超越116勝，一味追求目標，當下已超出我們自己能控制的。問題不是出在自負，而是打得荒腔走板。」

近4戰開出連勝，羅伯斯說，最重要的是不論主客場，都要打得盡心盡力，「你永遠不會懷疑這支球隊的才華、天賦，但我們接下來要走的路，是要謹慎拿下系列賽，和一些好球隊競爭，『強勢回歸』步上正軌。」