MLB》貝林傑敲瘋狂第38轟 謙稱季前只求9月上大聯盟 （影音）

貝林傑(USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕道奇超級新秀貝林傑(Cody Bellinger)今天轟出本季第38轟,追平國聯61年來的新人紀錄,但賽後這位年僅22歲的好手卻向媒體透露,自己今年原本只希望能在9月擴編時登上大聯盟「觀光」,如今這一切卻是相當瘋狂。

貝林傑表示,「今年春訓期間,我原本的目標只是希望能在9月被叫上大聯盟,當然我也希望能早點上來,只是我所待的這支球隊,我並不知道是不是會有我的機會,今年整個球季對我來說真的非常瘋狂!」

年僅22歲,貝林傑在他大聯盟生涯第118場出賽敲出第38轟,追平名人堂球星柏格(Wally Berger)、羅伯森(Frank Robinson)分別在1930、1956年豎立的國聯新人全壘打紀錄,接下來他將繼續挑戰馬怪爾(Mark McGwire)在1987年所締造的新人49轟全聯盟紀錄。

Watch: Cody Bellinger hits 38th home run to tie the NL record for most HR in a rookie season #CodyBellinger #MLB #LADodgers pic.twitter.com/iQsC3Qtmi8