2017 台北世大運

MLB》貝林傑敲瘋狂第38轟 謙稱季前只求9月上大聯盟 （影音）

2017/09/17 09:40

貝林傑（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕道奇超級新秀貝林傑（Cody Bellinger）今天轟出本季第38轟，追平國聯61年來的新人紀錄，但賽後這位年僅22歲的好手卻向媒體透露，自己今年原本只希望能在9月擴編時登上大聯盟「觀光」，如今這一切卻是相當瘋狂。

貝林傑表示，「今年春訓期間，我原本的目標只是希望能在9月被叫上大聯盟，當然我也希望能早點上來，只是我所待的這支球隊，我並不知道是不是會有我的機會，今年整個球季對我來說真的非常瘋狂！」

年僅22歲，貝林傑在他大聯盟生涯第118場出賽敲出第38轟，追平名人堂球星柏格（Wally Berger）、羅伯森（Frank Robinson）分別在1930、1956年豎立的國聯新人全壘打紀錄，接下來他將繼續挑戰馬怪爾（Mark McGwire）在1987年所締造的新人49轟全聯盟紀錄。

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