MLB》「台灣殺手」接班游擊重砲 洋基3轟不放棄美東王

葛瑞戈爾斯（中）開轟，2戰補進7打點，單季23轟可望挑戰基特，成為洋基近年來最猛游擊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛為總教練吉拉迪（Joe Girardi）慶祝執教900勝，還不想放棄爭奪美東王者的洋基，今天敲出3支全壘打，包括柏德（Greg Bird）和葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）各一支3分砲，9：3輕取金鶯，4連勝入袋。

葛瑞戈爾斯昨天才猛敲4打點，今天續用強大火力支援先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery），擊出本季第23轟，明星賽後60場比賽，葛瑞戈爾斯打擊三圍高達.304/.340/.535，只要再一發就能追平永遠的洋基隊長基特（Derek Jeter）1999年單季24轟，是洋基近年來最強游擊戰力。

緊追在葛瑞戈爾斯之後，柏德4局下跟進一發3分砲，讓洋基在比賽前段就擴大領先，佛雷瑟（Todd Frazier）則於第7局錦上添花。強打「法官」賈吉（Aaron Judge）2支0，利用保送上壘2次，不過他在第5局遭到三振，吞下本季196K，刷新2012年葛蘭德森（Curtis Granderson）195K，成為隊史紀錄。

蒙哥馬利6局無失分，還送了6K給金鶯，總算在7月25日後拿到勝投。在蒙哥馬利封鎖下，金鶯9局上才從後援拿到分數，菜鳥Austin Hays擊出生涯首轟，追回2分，然而隨著12戰苦吞第10敗，金鶯也瀕臨淘汰，再輸一場確定無緣季後賽。

柏德敲出3分砲。（法新社）