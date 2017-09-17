MLB》昨暴怒摔面罩飆主審 康崔拉斯被禁賽後出面道歉（影音）

康崔拉斯昨對主審摔面罩被趕出場。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小熊鐵捕康崔拉斯（Willson Contreras）昨天因在比賽中向主審抗議好球帶，當面怒摔面罩遭驅逐出場，賽後大聯盟針對這項行為處以2場禁賽，康崔拉斯今在賽前向主審貝克（Jordan Baker）正式致歉，深表悔意。

昨天小熊在主場迎戰紅雀，推出老將雷基（John Lackey）先發與康崔拉斯搭檔，但5局時2人卻因好球帶與主審槓上，當時面對紅雀投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）投到2好2壞，一顆外角變化球攻進好球帶後主審卻未拉弓，雷基暴怒走下投手丘抗議，康崔拉斯隨後也對主審咆嘯，怒摔面罩表達不滿，最後2人都被驅逐出場。

康崔拉斯今天表示，「我需要道歉，沒有人是完美的，因此今天我必須出面向所有人致歉讓風波平息，我做了最壞示範，那並不是我，只是當下腎上腺素發揮造成的結果。」

而小熊總教練梅登（Joe Maddon）則向子弟兵喊話，要他改善自己的脾氣，但卻遭康崔拉斯打槍，他說：「我不會改變的！這就是我，是我打球的方式。」

不過這番話仍然不影響康崔拉斯在球隊的地位，他今天仍在小熊的先發名單中，原因是球團正在幫他提出上訴，盼能讓他「減刑」，因此正確禁賽結果仍待後續公佈。