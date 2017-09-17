MLB》「蛇王」賞瘋邦最難堪一轟 葛蘭基8局8K爽收第17勝

葛蘭基8局好投，收下本季17勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕站上AT&T球場投手丘，響尾蛇王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）反客為主宰制比賽，8局只被打2安，8K封鎖巨人，火力有「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）首局2分棒打邦賈納（Madison Bumgarner）相挺，2：0賞給巨人完封敗。

除了投球繳出超水準成績單，葛蘭基在打擊方面也有貢獻，3打數擊出2安打，和巨人全隊一樣多，且都是長打，更稀有的是，這只是葛蘭基第2場有單場2長打表現，還是在同一「福地」達成。

「蛇王」高德史密特首局轟出2分砲。（美聯社）

高德史密特轟出本季第35支全壘打，其飛行時速111.3英里、飛行距離438英呎，是自2015年大聯盟啟用Statcast™後，邦賈納被扛出最大號的全壘打。傷癒歸隊後，邦賈納12場先發被打出14轟，雖然今天仍繳出7局失2分的優質內容，苦等不到進擊的巨人，還是吃下本季第9敗，連續4敗僅是他生涯首次。

兩名強投頂尖對決，響尾蛇技高一籌，得以和國聯西區第三洛磯維持5場勝差，暫居國聯外卡第一，87勝62敗還有望改寫2011年94勝68敗的佳績。早已和季後賽無關的巨人，剩下12場比賽則要避免寫下百敗的難堪戰績。