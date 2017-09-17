中職》開球飆134公里創最速紀錄 鄭兆村：和自己預期差不多

〔記者羅志朋／新北報導〕台灣標槍好手鄭兆村今年在世大運擲出91公尺36，不僅刷新亞洲紀錄，也將金牌留在台灣，今天他擔任中信兄弟主場開球嘉賓，先從中外野400英尺大牆前，把球遠投到人在投手丘的江忠城手套，接著鄭兆村再站上投手丘開球，依然由以前練過標槍的江忠城蹲捕，結果鄭兆村飆出134公里速球，刷新呂捷和澎恰恰共同保持的中職107公里開球最速紀錄。

世大運標槍金牌選手鄭兆村開球。（記者廖振輝攝）



飆速134公里，引起現場球迷驚呼，鄭兆村表示，國小他有打過棒球，不過是社團性質，因不會控制力道導致控球不好，所以無法當投手，只能守外野，「之前我有查過開中職開球紀錄，最快就是107公里，投到134公里，和自己的預期差不多。」

鄭兆村所投這一球有點偏且球速快，球擦到江忠城手套，不慎打到一旁的攝影記者，所幸無大礙；值得一提的是，國中江忠城曾在全中運奪下標槍銀牌。

新莊球場本壘板和中外野全壘打牆距離為400英尺，約為122公尺，鄭兆村說，「接球的人站在投手丘，如果要我投到本壘板，應該沒有太大問題，只要把投球弧度拉高就可以了。」

談到丟標槍和投棒球的不同，鄭兆村解釋，標槍是往空中丟，沒有特定目標，靠助跑速度和身體旋轉，再加上反作用力量擲出，棒球則是往地面投，有明確目標。

世大運標槍金牌選手鄭兆村開球。（記者廖振輝攝）



今天鄭兆村身穿背號617號中信兄弟球衣開球，原來今年6月17日他的阿嬤過世，無緣見證孫子世大運標槍奪金，為了紀念阿嬤，所以穿617號球衣，鄭兆村說，「阿嬤在另一個世界照顧我，是我的精神支柱。」

鄭兆村說，他沒進場看過中職比賽，不過平常有在注意，最熟悉的球員是彭政閔，「因為它是台灣隊長」，另外，他也知道蔣砲（蔣智賢）和曾陶鎔。

世大運標槍金牌選手鄭兆村（右）開球，與中信兄弟投手江忠城（左）合影。（記者廖振輝攝）

