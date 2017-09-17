六都爭霸戰》AF完美不敗勇奪總冠軍 賴清德親自頒發獎盃

AF及高雄南霸天全員接受行政院長賴清德頒獎。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》今（17）日進行最終冠軍戰，由「高雄南霸天」對上「ahq Fighter」（AF）進行五戰三勝賽制，首局AF全員發揮，不斷在各路碰撞取得優勢，27分鐘拿下勝利；第二局儘管AF前期遭遇小亂流仍順利化解，取得勝利；最終第三局則是看AF中路選手「暖男不好當」大展身手，操作塔莉雅打出極為優異的成績，也帶領隊伍獲勝。最終AF就以直落三擊敗對手奪得冠軍，並從行政院長賴清德手中接下冠軍獎盃及100萬元獎金。

AF代表魚有魚可可接受行政院長賴清德頒發冠軍獎盃。（記者陳耀宗攝）

「高雄南霸天」代表DINTER接受行政院長賴清德頒發亞軍獎盃。（記者陳耀宗攝）

AF是今年ECS夏季賽冠軍，九月初才接連擊敗Fireball及17A，將於明年春季賽挑戰LMS殿堂，成為準職業選手；「高雄南霸天」則是由DINTER、Winds及GodJJ多位前職業選手組成，雙方一路從各都分區賽事都維持零敗紀錄，今日將是兩強對決。

總冠軍賽開打前，雙方隊伍來到舞台前方「嗆聲」，AF打野選手Benny直接宣戰「輸了還要打職業嗎？」、中路選手Uniboy也說「輸了我就下台」，但台上離台下不到兩公尺就是；高雄南霸天的DINTER則是亮出「學長牌」，要對手同時也是前隊友的「小亮寶寶」識相一下，最後雙手握手，象徵比賽正式展開。

行政院長賴清德親臨現場，並宣示政府對於電競產業支持，包括運動發展條例列入電競項目、處理電競替代役、將電競納入特殊科目等。（記者陳耀宗攝）

首局「高雄南霸天」選出藍寶（Mao0305）、嘉文四世（我是一顆秋天的樹）、奧莉安娜（鬥神一葉之秋）、崔絲塔娜（alimamado）與亞歷斯塔（逢甲肥宅最後希望）；AF選擇賈克斯（小亮寶寶）、古拉格斯（Benny123）、路西恩（暖男不好當）、燼（蔡忠廷）及瑟雷西（魚有魚可可）。（記者陳耀宗攝）

開局雙方均展現優異操作，彼此不斷交招換血，但都沒人死亡，不過10分鐘過後戰況丕變，嘉文四世（我是一顆秋天的樹）不斷在野區被AF發現蹤跡，不管是單抓或是GANK失敗，早早就累積3次送頭，同時AF四人也在中路策畫一波包夾，並由燼（蔡忠廷）開大招收下奧莉安娜（鬥神一葉之秋）。

農兵期結束後，雙方開始進行小波碰撞，但多數由AF取得優勢，也靠著三線優勢一一拿下防禦外塔，23分鐘已經逼近對方高地，雙方再度交戰，AF靠著路西恩（暖男不好當）不斷滑步開秀，打出2換3攻勢並拿下中路高地塔；關鍵的26分鐘巴龍由AF搶開，「高雄南霸天」前來阻止，嘉文四世才一開戰就瞬間被融化，AF直接打出一波ACE，27分鐘拿下主堡取得首勝。

第二局AF先選，選擇菲歐拉（小亮寶寶）、嘉文四世（Benny123）、奧莉安娜（暖男不好當）、崔絲塔娜（蔡忠廷）及瑟雷西（魚有魚可可）；「高雄南霸天」則是茂凱（Mao0305）、古拉格斯（我是一顆秋天的樹）、庫奇（鬥神一葉之秋）、希維爾（KC_Momo）與露露（逢甲肥宅最後希望）。（記者陳耀宗攝）

AF開局3分鐘想入侵對方野區偷藍被發現，但毫不畏懼反把古拉格斯（我是一顆秋天的樹）及庫奇（鬥神一葉之秋）收下，6分鐘下路開戰，這次由「高雄南霸天」三人順利把對方下路雙人組收下，不過菲歐拉（小亮寶寶）及嘉文四世（Benny123）也趕到並反打成功，雙方形成2換2。

遊戲中期希維爾（KC_Momo）兩度逛大街都被AF抓到位置，儘管自家隊友都前來支援，但兩波衝突共被收下四顆人頭，第二次衝突在AF打出0換3攻勢後選擇開吃巴龍成功，菲歐拉持續追擊收下露露（逢甲肥宅最後希望）後瀟灑離開。

關鍵23分鐘，「高雄南霸天」在藍方野區抓到瑟雷西（魚有魚可可），但貪心想繼續追擊殘員反被AF打出一波0換4，AF想趁勢拿下主堡，但對方成員紛紛復活抵擋，雖然擋下一波，但1分鐘後AF捲土重來，打出一波0換4後順利於26分鐘拿下主堡。

第三局回到「高雄南霸天」先選，選擇賈克斯（Mao0305）、伊澤瑞爾（我是一顆秋天的樹）、逆命（鬥神一葉之秋）、崔絲塔娜（alimamado）與亞歷斯塔（逢甲肥宅最後希望）；AF則是藍寶（小亮寶寶）、史瓦妮（Benny123）、塔莉雅（暖男不好當）、法洛士（蔡忠廷）與銳空（魚有魚可可）。（記者陳耀宗攝）

連下兩城的AF打算收下最後一場勝利，開局雙方就蹲在對方野區草叢，由AF順利蹲到伊澤瑞爾（我是一顆秋天的樹）由銳空（魚有魚可可）取得首殺，接著雙方不斷發生小波衝突，各有死傷，不過伊澤瑞爾及亞歷斯塔（逢甲肥宅最後希望）的輔野連動不斷被多夾少擊殺，形成「輔野連送」，其中伊澤瑞爾才12分鐘就送了四顆人頭。

17分鐘AF中野從側邊切入直接秒殺落單的崔絲塔娜（Alimamado），全員會合後再收下三顆人頭打出1換4攻勢，此時塔莉雅已經拿到12顆人頭的宰制級數據，反觀伊澤瑞爾則是6次被擊殺；穩定下來的AF順利吃掉首條巴龍，下一波會戰「高雄南霸天」慘遭全滅，AF就在25分鐘強勢取得勝利，以3連勝順利拿下《六都電競爭霸戰》總冠軍及100萬元獎金，亞軍的「高雄南霸天」也獲得30萬元獎金。

賽前雙方選手握手致意。（記者陳耀宗攝）