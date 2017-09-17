中職》出賽空間遭壓縮 今年林威助上一軍機會不大

林威助（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟38歲老將林威助，今年僅在一軍出賽7場，下半季都待在二軍，中信兄弟總教練史耐德表示，本季林威助回一軍機會不大。

今年林威助在一軍15打數2安打、打擊率1成33，全壘打和打點都掛零，不過他在二軍表現不俗，出賽30場，繳出打擊率4成15、上壘率4成78、長打率6成83的好成績，外帶4轟和24打點。

即使在二軍有不錯的打擊成績，林威助仍難換取一張一軍出賽門票，從6月29日至今都沒上過一軍，史總說，「如果明天要拉林威助上來，那麼要讓誰下去?」他表示，目前一軍選手的狀況都不錯，加上林威助守備位置和周思齊重疊，所以下半季要讓林威助上一軍的機會不大。

雖然林威助已38歲，不過史耐德強調，年紀不是最大考量，主要還是看這位選手對球隊戰力有無幫助，他說，「如果中職有第5、6隊，球員交易活絡或類似規則5選秀，這樣讓待在二軍的優秀球員有更好的發展舞台，如此一來中職會更有競爭力。」

過去林威助在日本職棒阪神虎效力11年，2014年返台加盟中信兄弟，2015、16年他都擔任隊長，今年林威助月薪35萬元，合約年底到期，明年1月他將滿39歲，由於陣中新秀輩出，出賽空間遭壓縮，兄弟是否會和他續約?或是就此高掛球鞋?備受關注。