六都爭霸戰》TPA世界冠軍再聚首 打表演賽粉絲嗨爆

TPA世界冠軍成員，由右至左分別為：MiStakE、Lilballz、BeBe、Stanley四人，加上前HKA選手Gear。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》今（17）日進行總冠軍戰，由ahq Fighter（AF）以直落三擊敗「高雄南霸天」勇奪冠軍及百萬獎金，稍後現場更邀請到S2世界冠軍戰隊「台北暗殺星」（TPA）的Stanley、Lilballz、BeBe及MiStakE搭配前HKA選手Gear組成「S87世界冠軍」與剛出爐的六都冠軍AF進行表演賽，世界冠軍老前輩謙虛稱「打不過AF」，最終竟然以38比13擊殺數打敗對方，笑納表演賽勝利。

由Stanley、Lilballz、BeBe及MiStakE搭配Gear組成「S87世界冠軍」將對上AF進行表演賽。（記者陳耀宗攝）

「S87世界冠軍」準備比賽中。（記者陳耀宗攝）

TPA成員近年來紛紛退役，退出電競舞台，近期成員齊聚的時機多半就是各地表演賽，如上個月初香港電競音樂節的「王者回歸世界邀請賽」，但BeBe因為要備戰LMS夏季季後賽而缺席；這次場地換到六都爭霸戰舞台上，不過換成香港選手Toyz缺席，由Stanley、Lilballz、BeBe及MiStakE搭配Gear組成「S87世界冠軍」。

在AF打敗「高雄南霸天」後，現場眾所期待的便是接下來的明星表演賽，待主持人高喊過往TPA成員名字並點名一一上台後，粉絲也為之沸騰，甚至比正賽還來得熱烈。

雖然有著世界冠軍頭銜，但這些前輩們賽前訪問非常謙虛，包括Lilballz、BeBe及MiStakE都以為本來要打的對手只是政府機關的秘書之類，但一看到是即將成為職業選手的AF戰隊，也讓他們紛紛謙虛的說「打不贏」、「拜託讓一下」，也笑翻全場。

Lilballz、BeBe及MiStakE都以為本來要打的對手只是政府機關的秘書，笑翻全場。（記者陳耀宗攝）

但開賽後完全不是那麼一回事，TPA老前輩拿出寶刀未老實力，比賽也如同粉絲想看到的，就是不斷打架、不斷會戰，看著BeBe操作的崔絲塔娜展現「中年扭腰」躲招、上路帝王「Stanley」拿出擅長角色弗拉迪米爾照樣秀爆對方、中路的Uniboy對上Gear更是上演過往世界大賽「西門飛斯」單殺「Faker卡薩丁」的戲碼，都讓現場粉絲嗨到最高點。

這場比賽最終就在24分鐘由「S87世界冠軍」以38比13的誇張擊殺數取得勝利，賽後，主打輔助的MiStakE一改賽前謙虛，直稱「AD擺顆西瓜我都會贏」，笑翻全場；現場主持人問到Uniboy為何選飛斯，他也開玩笑地說因為雙方身高一樣矮，也讓Gear跑到他面前立刻筆畫身高，也讓這場表演賽在歡笑中落幕。

賽後，現場主持人問到Uniboy為何選飛斯，他也開玩笑地說因為雙方身高一樣矮，也讓Gear跑到他面前立刻筆畫身高。（記者陳耀宗攝）