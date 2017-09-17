中職》潘威倫7局無失分 勝投送給剛出生的女兒

統一獅潘威倫。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕新手爸爸潘威倫先發7局無失分，帶領統一獅以1:0力克富邦悍將，終止統一6連敗和富邦3連勝，潘威倫把這一勝送給剛出生的女兒「小茉莉」。

潘威倫剛在9月12日迎接第一個小孩誕生，今天帶著「生子後」的強盛氣勢，力投本季最多的7局只被擊出3支安打，沒有讓富邦上過得點圈，贏得3連勝、4連不敗，本季5次拿下勝投都獲選為單場MVP。

潘威倫表示，這是有了新的身分後第1場比賽，這1勝當然要送給女兒，今天雖然帳面成績是今年最好的1場，其實狀況並沒有很好，一開始球路都偏高，感謝守備幫了很多忙，而投到第7局還能投出全場最快的145公里球速，表示身體狀況不錯，最近的練習是正確的，要繼續保持下去。

潘威倫第3局三振方克偉拿下第1個出局數，成為中職史上第1個達成1800局的投手。潘威倫共投出8次三振，創下2年多來的新高，上一次單場8K以上是2015年7月18日，當時對Lamigo桃猿先發7局投出10次三振。

發揮老將價值的還有劉芙豪，第5局率先上場就敲出二壘打，終止連7場、19打席無安打，這支破冰的安打為統一打開勝利之門，1出局後劉芙豪靠著黃恩賜安打，跑回全場唯一的分數。

統一獅劉芙豪。（記者林正堃攝）