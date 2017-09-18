MLB》陳偉殷隔4天登板2局飆2K 無緣對決王維中

陳偉殷中繼2局失1分。（資料照，USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣投手陳偉殷相隔4天，今對釀酒人中繼2局，被打1支安打失1分，系列賽最終戰馬林魚3：10不敵釀酒人，王維中沒有上場，兩人繼4年前同場地比賽，卻再度無緣同場較量的機會。

前2戰兩隊各取得1勝，今第3戰碰頭，釀酒人4局上打了13人次，8支安打灌進8分大局，K.O菜鳥左投彼特斯（Dillon Peters），牛棚提前上班，馬林魚也在4局下狄崔奇（Derek Dietrich）安打和鈴木一朗2打點二壘安打追回3分，但別於釀酒人乘勝追擊，馬林魚後5局都沒有再得分，最終就以7分差吞敗。

陳偉殷5局上登板中繼，釀酒人連3名打者出局，不過6局上續投，殷仔遭到布朗（Ryan Braun）敲出一支左外野三壘安打，接著蕭（Travis Shaw）右外野高飛犧牲打，讓釀酒人再下一城，失掉9月轉後援來第1分，總計2局投球用了27球，有18顆好球，送出2K，防禦率小幅上漲至3.94。

至於另一台灣左投王維中，他和陳偉殷繼2014年後第2次在同場地比賽，他在16日曾投過1人次，但此役沒有上場，連3戰和殷仔擦肩而過，仍無緣同場出賽。值得一提的是，釀酒人接下來將在主場迎戰小熊，王維中可望和曾仁和首度碰頭。