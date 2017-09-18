MLB》茂爾滿貫羅沙里歐雙響砲 雙城轟垮藍鳥

茂爾擊出滿貫砲。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今主場迎戰藍鳥，藍鳥靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）雙響砲及茂爾（Joe Mauer）滿貫砲，在2局及5局攻下大局，終場以13：7輕取藍鳥，持續佔據美聯外卡第2。

藍鳥打線開局就毫不手軟，第2棒唐納森（Josh Donaldson）擊出左外野陽春砲，幫助藍鳥破蛋，而雙城先發投手吉布森（Kyle Gibson）隨後控球失準，單局送出4次保送，免費奉送藍鳥1分。在2出局滿壘的情況，被羅培茲（Raffy Lopez）擊出清壘安打，讓藍鳥第1局打完取得4分領先。

2局上唐納森再度擊出陽春砲，上藍鳥再添1分。但2局下風雲變色，雙城羅沙里歐及巴克斯頓（Byron Buxton）開局就擊出「背靠背」全壘打，隨後再靠著6支安打1次保送及對手失誤，單局海灌7分，逆轉戰局。

唐納森單場雙響砲。（美聯社）

5局下雙城攻勢再起，開局連續擊出4支安打攻下1分佔據滿壘，下棒茂爾擊出滿貫全壘打，2出局後羅沙里歐擊出單場雙響砲，也是一發陽春砲，幫助雙城單局再拿6分拉開比數，終場雙城以以13：7輕取藍鳥。

羅沙里歐單場雙響砲。（美聯社）

這場勝利幫助雙城持續佔據美聯外卡第2，而第3的天使今天輸球，和雙城勝差拉開至2場。