MLB》剩1出局無安打比賽破功 對手也鼓掌致意（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老虎左投波伊德（Matt Boyd）今天挑戰無安打比賽，前8局只讓白襪因為保送上壘1次，9上2出局卻遭安德森（Tim Anderson）敲出二壘安打破功，雖然無緣寫歷史，但全場觀眾，包含對手白襪休息室全為他鼓掌。

面對白襪三任投手，老虎除了7局下被投出三上三下，其餘局數局局得分，白襪則苦受波伊德投球封鎖，只在3上Rob Brantly選到保送上過壘包。用球數破百，波伊德9上續投，連著2棒因內野飛球、滾地球出局，眾人屏息以待，沒想到安德森此刻擊出右外野深遠安打，粉碎波伊德無安打紀錄。

26歲波伊德生涯防禦率5.08，從未投過完投比賽，在安德森安打後，下一棒孟卡達（Yoan Moncada）擊出滾地球刺殺結束比賽，老虎12：0大勝白襪，波伊德投出完投完封勝，儘管紀錄破功，仍獲得滿堂彩。

在波伊德之前，老虎僅8人投過無安打比賽，上一次由「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）2011年5月7日對藍鳥投出。本季目前僅一人達成無安打比賽，由馬林魚沃奎茲（Edinson Volquez）在6月3日對響尾蛇投出。

波伊德差1出局數就能締造無安打比賽。（美聯社）

安德森9上2出局擊出二壘安打，粉碎波伊德無安打比賽。（美聯社）