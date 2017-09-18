MLB》克魯伯7局無失分 印地安人氣走皇家

克魯伯。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今主場迎戰皇家，靠著先發投手克魯伯（Corey Kluber）7局無失分好投，及英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的兩分砲，帶領印地安人以3：2氣走皇家。

皇家先發投手達菲（Danny Duffy）表現優異，主投5局僅被擊出1支安打就是一發全壘打，另外送出8K失2分（1責失）。4局下皇家2壘手梅瑞菲德（Whit Merrifield）發生守備失誤，讓首棒打者上壘，1出局後被英卡納西恩擊出本季第36轟，也是一發2分砲，印地安人先馳得點。

7局下印地安人攻勢再起，再靠著觸身球及1支安打攻佔1、3壘，隨後厄謝拉（Giovanny Urshela）擊出游擊滾地球，皇家抓雙殺不成，印地安人攻下第3分。

印地安人先發投手克魯伯表現更為優異，主投7局送出9K，被擊出3支安打無失分，退場後印地安人換上兩任投手都無法有效壓制皇家打者，被擊出3支安打失2分，皇家把比數追近至1分差。讓印地安人守護神艾倫（Cody Allen）提前上班，投出三振化解危機。隨後9局再投出2K成功關門，收下本季第28次就援點，帶領印地安人以3：2氣走皇家。

這場敗仗也讓皇家以5場勝差，落後給美聯外卡第2的雙城。