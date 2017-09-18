高爾夫》澳洲好手雷許曼一路領先 BMW錦標賽封王

雷許曼在BMW錦標賽封王。（USA Today Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕勢不可擋的澳洲好手雷許曼，今天在美巡季後賽BMW錦標賽最後1回合，沒遇上太多挑戰，他以67桿完賽，總計261桿封王。

從第1回合打出62桿之後，就一路領先到底的雷許曼，今天他打下6個博蒂、兩個柏忌，穩步邁向冠軍，最後以5桿之差獲勝。

同組的佛勒雖然開賽就連抓兩鳥，但始終沒能威脅到雷許曼。得最近的是英格蘭的羅斯，今天前16洞他打下7個博蒂，雷許曼在第13洞吞柏忌時，一度被逼近到2桿之差。但最後4洞雷許曼打下3隻小鳥，沒讓冠軍溜走。

羅斯和佛勒最後同以266桿並列第2，澳洲名將戴伊則以268桿名列第4。美國選手庫查和西班牙的朗姆同以269桿並列第5。

這場比賽結束之後，美巡賽本週將在亞特蘭大的東湖球場進行美巡錦標賽，只有積分排名前30名的好手有資格參賽，而且只有前5名較有機會贏得千萬美元年度大獎。

美國選手康特利靠著本週並列第9的好表現，積分排名上升12席，以第29順位搶進美巡錦標賽。名人賽冠軍得主賈西亞，也靠著最後1回合打出69桿，以273桿並列12名，積分排名從34回升到25，可以進軍封關戰。

瑞典名將史坦森則在最後1回合花了73桿，讓他的積分排名下滑到32名，提早1週結束球季。南非的烏斯蘇伊森也從原本排24下滑到31，剛好卡在美巡錦標賽門外。