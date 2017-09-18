MLB》2017怪力男是誰？史坦頓竟排不進前10名

史坦頓本季卸下「怪力男」光環。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚當家球星史坦頓（Giancarlo Stanton）過去因經常敲出特大號全壘打，獲得「怪力男」美名，但今年MLB Statcast的全壘打距離排名中卻有個有趣現象，佔據前10名的都非史坦頓所擊出，「怪力男」的封號恐怕要換人當。

據Statcast排行，敲出本季最遠全壘打的是洋基重砲賈吉（Aaron Judge），接著依序為桑契斯（Gary Sanchez）、蓋洛（Joey Gallo）、奧爾森（Matt Olson）、瓦格斯（Kennys Vargas）等人，史坦頓只能排在第12名，長程砲火的華麗程度與前幾季相較似乎較為遜色。

儘管如此史坦頓本季仍轟出全聯盟最多的54發全壘打，打點113分也是生涯新高，最重要的是史坦頓本季出賽146場刷新個人紀錄，成功甩掉傷痛標籤，就算失去「怪力男」光環，仍是聯盟頭號重砲手。

2017年全壘打距離排行榜：