〔體育中心/綜合報導〕休賽季期間,勇士球星柯瑞(Stephen Curry)今天遠赴英超勁旅切爾西主場史丹佛橋球場觀賽,賽後還小試一下身手,點進一顆罰球。

風光奪冠後,柯瑞休賽季也沒閒著,除了造訪亞洲多處訓練營,還參加職業高爾夫正式比賽,最近則熱衷足球賽,上個月才赴巴黎看內馬爾加盟新東家巴黎聖日耳曼的比賽,今天再赴英超觀賽。

賽後柯瑞小試身手,踢進一球,還不忘把影片放上社群網站和球迷分享,外媒《Yahoo!》打趣的說,今天和阿森納踢平的切爾西如果需要攻擊火力,不妨考慮啟用這位NBA明星控衛,切爾西官方也回應柯瑞「踢得不錯!」。

柯瑞非唯一觀賞這場比賽的名人,知名演員查寧塔圖(Channing Tatum)也參與了這場比賽。

I'm nice with the right foot though...thanks to @chelseafc for having me at Stamford Bridge today. ⚽️ pic.twitter.com/BtIZTmt5Xz