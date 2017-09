MLB》不只球技佳！曾仁和這項才藝獲前輩們大讚（影音）

曾仁和迅速融入小熊大家庭。(USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕旅美小將曾仁和上週的大聯盟處女秀雖然以3局失5分的不完美落幕,但活潑個性卻馬上融入小熊休息室,今天被前輩杜恩辛(Brian Duensing)爆料這隻台灣「土虱」除球技不俗外,舞技更是一絕。

杜恩辛今天受訪時表示,當第4局史瓦伯(Kyle Schwarber)敲出全壘打後,他在牛棚要求幾名菜鳥接受他的舞技大考驗,結果只有曾仁和順利通過,杜恩辛還大讚「土虱」的舞技可能是菜鳥中最佳。

杜恩辛(法新社)

杜恩辛說:「在他(曾仁和)和梅波斯(Dillon Maples)、札斯崔斯尼(Rob Zastryzny)之中,我覺得曾的舞技是最好的,我會想再看看他還有沒有別招!」

但另外2名新秀的舞技卻讓這名前輩不忍卒睹,杜恩辛說:「雖然這不是一個很正式的尬舞,但我覺得曾仁和跳的最好,梅波斯、札斯崔斯尼還得再去練,跳的真的太悲劇了。」

杜恩辛去年曾在皇家隊與王建民當過短暫隊友,2人一同在春訓競爭開季25人名單,如今杜恩辛用防禦率2.51的回春表現成為小熊牛棚主力,再與曾仁和相遇,可說是跟台灣球員相當有緣分。

