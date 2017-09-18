MLB》不只球技佳！曾仁和這項才藝獲前輩們大讚（影音）

曾仁和迅速融入小熊大家庭。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕旅美小將曾仁和上週的大聯盟處女秀雖然以3局失5分的不完美落幕，但活潑個性卻馬上融入小熊休息室，今天被前輩杜恩辛（Brian Duensing）爆料這隻台灣「土虱」除球技不俗外，舞技更是一絕。

杜恩辛今天受訪時表示，當第4局史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出全壘打後，他在牛棚要求幾名菜鳥接受他的舞技大考驗，結果只有曾仁和順利通過，杜恩辛還大讚「土虱」的舞技可能是菜鳥中最佳。

杜恩辛（法新社）

杜恩辛說：「在他（曾仁和）和梅波斯（Dillon Maples）、札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）之中，我覺得曾的舞技是最好的，我會想再看看他還有沒有別招！」

但另外2名新秀的舞技卻讓這名前輩不忍卒睹，杜恩辛說：「雖然這不是一個很正式的尬舞，但我覺得曾仁和跳的最好，梅波斯、札斯崔斯尼還得再去練，跳的真的太悲劇了。」

杜恩辛去年曾在皇家隊與王建民當過短暫隊友，2人一同在春訓競爭開季25人名單，如今杜恩辛用防禦率2.51的回春表現成為小熊牛棚主力，再與曾仁和相遇，可說是跟台灣球員相當有緣分。