里約奧運團隊操刀 亞洲室內運動會盛大開幕

亞洲室內運動會於土庫曼盛大開幕。（體記協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第5屆亞洲室內暨武藝運動會開幕典禮，台灣時間18日凌晨於土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）奧林匹克體育場盛大舉行，超過7600人參與開幕演出，最後由土庫曼騎師騎乘駿馬、快步登上場中城堡，隔空瞬間點燃體育場巨型馬頭造型上的聖火台，宣告賽會正式開始。

此次土庫曼亞室武運開幕式，由里約奧運創意與執行團隊Balich Worldwide Shows規劃，全程歷時超過三小時。開場即利用「人海戰術」搭配燈光投影效果，在體育場中展現各種令人驚豔的圖騰與標誌，加上場館內的燈光色彩，開場即讓人驚嘆不已。光是開幕式表演的服裝，就多達7.5萬件，相當驚人。此外，觀眾席的LED安排，也是亞室武運開幕式的重要環節，透過顏色變化，呈現各式不同效果。

台灣代表團在65個代表團中，以英文字母T排序登場，由籃球選手陳范柏彥擔任掌旗官，帶領3對3籃球隊、撞球、五人制足球、室內田徑、室內網球、克拉術代表隊及團本部隊職員共57人，參加開幕繞場。

各國代表團進場時，場中高25公尺的巨型環狀螢幕，一一呈現各國旗幟與隊名，巧思頗受各國肯定

台灣代表團進場。（體記協會提供）

中華奧會會旗投射在中央巨型螢幕。（體記協會提供）