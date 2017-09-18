棒球》赴澳職證明「老將價值」 張泰山：我是台灣曼尼

張泰山加盟澳職，球隊13日舉行記者會。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕日前正式加盟澳職阿德雷德鯊魚隊，張泰山接受電子媒體訪問，透露目前正為了準備新球季積極訓練，希望新球季赴澳，能展現老將的價值，成為「台灣曼尼」，打破迷思，帶給球團不一樣的感覺。

張泰山接受《民視新聞台》訪問表示，隨U18比賽回來後馬上投入訓練，雖然因為有段時間沒碰球動作較生疏，球季來之前的這段時間會把訓練強度拉高，把自己本分做好，對新球季不去想太多。他說，很開心還有個地方能讓他以球員身分打球，環境也比前一年在德島時好，除了打球之外，球團還寄望他能把經驗傳承給年輕球員，以及自己身上存有的「商機」，並透過他讓台灣更了解阿德雷德這個城鎮。

張泰山說，澳洲職棒有許多小聯盟體系的球員以戰代訓，較缺乏資深球員，希望自己再戰球界，能帶給台灣年輕球員不一樣的觀念。「在台灣有些晚輩三十幾歲就要當教練，各國的棒球不是這樣子，我一直想打破這個迷思，老將有老將的價值，如何把老將的價值打出來，他們打這麼久還有成績，一定有他的方式。」

張泰山指出，老球員要維持實力，一定要比年輕人練得更多，「不能抹滅老將當球員的企圖心，大家可能沒看到老將背後付出的努力，像（鈴木）一朗這些老將，不見得毎場比賽都上，可是他適時一擊對球隊很有幫助。我覺得就是要打破（老將不能打）這種迷思，我相信老將、新秀結合能帶給球團不一樣的感覺。比賽中菜鳥犯的錯誤，老將可以幫忙，成績不分年齡，我相信未來中華職棒一定會有想法。」

19歲踏入中職，20年間幾度發生假球案，張泰山經歷過職棒最輝煌、也最黑暗的日子，「經過這麼多風風雨雨，我相信在未來台灣職棒會更好，也期待第5、6隊產生，不希望看到年輕球員打兩三年就提早退休，畢竟我打20年，知道這種感覺，很可惜。」