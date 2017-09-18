林德福否認替協會護航！以棒協為例解釋「國體法」

體育署長林德福（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近日，體育署長林德福被外界質疑為單項協會護航，體育改革聯會今特別針對此事發文要求體育署回應3點問題，而林德福稍早接受中央社專訪滅火，強調在新的國民體育法中，舊勢力根本無法掌控新的團體會員。

前晚林德福在臉書上發文，「誰可以告訴我，世界各國負責洲運會及奧運會的「全國性單項運動協會」，有哪個協會在它全部的會員組織中團體會員的比例是低於50％？」遭體改聯質疑是在為各項體育協會救援。

體育改革聯會今天針對林德福的發文回應，「如果台灣的體育發展和協會結構，都像國外般發展健全、團體會員都有相當代表性，選手都被妥善照顧、支持，全民對協會會有那麼多憤怒嗎？我們還需要修國體法嗎？」

此外，體改聯還強調，「在沒有明確的制度，和公平的選舉辦法的前提下，要怎麼談協會地方團體自治？更別說是要比照國外慣例，藉由團體會員來談體育改革！」

但林德福接受中央社訪問時，否認為體協舊勢力護航，他強調，國體法團體會員50%的比率，並不是舊勢力的延續，所謂「團體會員」是指新加入的團體會員，所以根本沒有舊勢力的延續的疑慮。

林德福還以棒協為例，他說，棒協目前團體會員共13個，若照國體法規畫，未來將有20個地方棒委會、4支職棒隊、10支社會球隊、121支大學球隊，208支高中球隊，總共363個團體會員，難以被舊勢力操控。