MLB》建仔奪勝投王後第2次！今年恐無20勝級巨投

2006年是王建民最風光的一年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽只剩下最後2週，但目前勝投王卻僅有17勝，因此今年很可能又會是一個沒有20勝巨投的賽季。

美國媒體《CBS》今天指出，以目前檯面上的先發投手來看，今年很可能不會有20勝級的巨投，目前以17勝領先的為印地安人克魯伯（Corey Kluber）、道奇克蕭（Clayton Kershaw）、響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）、釀酒人戴維斯（Zach Davies）。

16勝投手也有紅襪塞爾（Chris Sale）、印地安人卡拉斯科（Carlos Carrasco）、紅襪波梅蘭茲（Drew Pomeranz）、印地安人鮑爾（Trevor Bauer）、以及皇家瓦格斯（Jason Vargas），其中17勝投手克魯伯、葛蘭基、戴維斯都只剩2場表定先發，因此更不用探討16勝投手再拿4勝的可能性。

克蕭是本季20勝投手的最後希望。（法新社）

本季最後有希望奪下20勝的只剩明天先發對上費城人的克蕭，他還有3場表定先發，若最後3場都獲勝，可讓大聯盟連續產出20勝投手的紀錄延續下去，但這最後3場克蕭是否都能夠拿下，或道奇是否會因應季後賽讓克蕭提前關機都是未知數。

大聯盟歷史上只有5次沒有產出20勝級投手，分別是1981、1994、1995、2006、2009，其中1981、1994、1995分別受到球員大罷工造成賽季縮水，若今年也無20勝投手，那將是史上第3次完整球季沒有20勝投手的紀錄。

值得一提的是，2006正是台灣投手王建民在紐約洋基意氣風發的一年，當年建仔以19勝與神之左手山塔納（Johan Santana）並列聯盟勝投王，最後在塞揚獎票選上獲得第2名的殊榮。