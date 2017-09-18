中職》亞冠熱身賽11月10日開打 陳冠宇有望與羅德隊友交手

中職代表隊將於11月10日起，與羅德隊進行3場熱身賽。（記者方賓照攝）

〔記者吳清正／台北報導〕為了備戰11月16日在東京巨蛋舉行的亞洲職棒爭霸戰，中職代表隊將於11月10日起，在桃園球場和日職羅德隊進行3場熱身賽，調整到最佳狀況前進日本。

亞冠熱身賽除了邀請羅德隊來台，全程並使用亞冠賽官方用球、也就是日職公式用球，賽制也採取和亞冠賽相同的突破僵局制。

亞冠賽官方用球。（記者方賓照攝）

羅德隊將由隊長鈴木大地領軍來台，包括主力先發投手二木康太和去年第1指人新人佐佐木千隼等年輕好手都會參賽。

羅德隊社長山室晉也今天專程來台宣布亞冠熱身賽訊息，他表示，這次比賽的強度超越以往羅德隊和台灣球隊的交流賽，感謝有這個機會參加。山室也提到，羅德隊的台灣選手陳冠宇是實力和人氣兼具的投手，同時和隊友相處非常融洽，因此提前結定和陳冠宇續約，如果台灣徵召陳冠宇參加亞冠賽，球團感到很光榮，因此可以和羅德隊友在亞冠熱身賽交手，將是很有趣的話題。

中職代表隊將於11月10日起，與羅德隊進行3場熱身賽。（記者方賓照攝）

亞冠賽熱身賽記者會，中職代表隊教練洪一中（左起）、中職會長吳志揚、羅德隊社長山室晉也和桃園市長鄭文燦。（記者方賓照攝）

中職會長吳志揚。（記者方賓照攝）

中職代表隊教練洪一中。（記者方賓照攝）