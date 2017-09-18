桃園盃青棒組開打 平鎮高中退韓首戰告捷

桃園盃全國三級棒球錦標賽青棒組開打，邀請Lamigo桃猿隊林立擔任開球嘉賓。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕第2屆桃園盃全國三級棒球錦標賽，青棒組今起至23日在青埔運動公園棒球場及國立體育大學棒球場舉行，計有來自各縣市及1隊韓國隊伍共24隊參賽。開幕典禮邀請Lamigo桃猿隊球員林立擔任開球嘉賓，林立在個人職棒一軍生涯初登板時就擊出全壘打，非常優秀，他是桃園所培育出的優秀棒球選手，也是大勇國小、新明國中及平鎮高中棒球隊的校友。

青棒組第一天開幕戰由桃園地主平鎮高中出戰韓國城南高中棒球代表隊，城南高中為韓國青棒數一數二的球隊，是棒球聯賽及國家代表隊常勝軍，平鎮高中為桃園市棒球強隊，榮獲許多棒球聯賽冠軍，更為去年中信盃黑豹旗冠軍以及去年高中棒球聯賽（木棒組）冠軍，兩隊實力不相上下，引發球迷關注，最後平鎮高中發揮主場優勢，以2：1贏了韓國。

桃園盃全國三級棒球錦標賽青棒組開打，邀請Lamigo桃猿隊林立擔任開球嘉賓，圖右為副市長游建華。（記者李容萍攝）

桃園盃青棒組開幕式，24隊參加比賽的隊伍「旗」聚一堂。（記者李容萍攝）

城南高中在1局上靠著連續安打先馳得點，以1：0領先，平鎮高中在1局下則靠著安打及對手失誤追平比數，2局上平鎮高中三壘手雖然守備失誤，但接下來以精彩的雙殺守備化解失分危機。

平鎮高中在3局上更換投手，上場的為此次U18世界盃表現亮眼的投手朱益生，有效壓制打者，雙方你來我往，平鎮高中在5局下以內野安打開啟攻勢，並靠著連續一壘安打得分，以2：1領先城南高中，城南高中整場比賽僅擊出3支安打，靠著觸身球及四壞保送上壘，平鎮高中兩任投手共投出5次三振並發動2次精彩雙殺守備，終場以2：1取得桃園盃首勝。

主持開幕式的桃園市副市長游建華表示，桃園盃青棒組各參賽隊伍為各縣市青棒強隊，比賽經驗豐富，為各大賽事常勝軍，比賽強度非常高，喜歡棒球的民眾可到臉書桃園盃粉絲專頁查詢相關賽事。

桃園盃青棒組開幕戰由桃園地主平鎮高中出戰韓國城南高中棒球代表隊，兩隊實力相當、賽況精彩。（記者李容萍攝）

桃園盃青棒組開幕戰由桃園地主平鎮高中出戰韓國城南高中棒球代表隊，兩隊實力相當、賽況精彩。（記者李容萍攝）

桃園盃青棒組開幕戰由桃園地主平鎮高中出戰韓國城南高中棒球代表隊，兩隊實力相當、賽況精彩。（記者李容萍攝）

桃園盃青棒組開幕戰由桃園地主平鎮高中出戰韓國城南高中棒球代表隊，兩隊實力相當、賽況精彩。（記者李容萍攝）