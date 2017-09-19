網球》棄美網參加世大運 莊吉生：錯過就無法代表台灣奪金

莊吉生。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕世大運男單金牌莊吉生近期寫下參加台北世大運的心路歷程，他曾表示回台灣前，決定參加美網還是世大運是個困難的決定，最後仍選擇世大運，「這是個難得的機會，錯過這次我可能永遠不會再代表台灣參賽且在國人面前贏得金牌。」

2015年從美國轉藉台灣的莊吉生，他在世大運網球賽奪得男子單打金牌，這也是台灣隊睽違14年的男單金牌，日前他寫下參賽後的心路歷程，坦言「大家可能不知道我腦中的想法是什麼，但其實整個2週我都是極度壓力下度過的。回到台灣我才真正了解世界大學運動會的規模，以及在台灣獲得金牌的意義。」

莊吉生表示，在比賽期間，有隊友食物中毒，「所以我們的教練都非常擔心並嚴格要求我們不要在運動員村外面吃飯，以及與台灣炎熱的氣候抗戰也是另一個難題。我好幾場比賽都在當日最高溫的時候進行，真的分秒考驗我的體力與耐力。」

「在整個賽事中，有很多外界的聲音告訴我，『我們都靠你了！』 、『你可以為台灣贏得金牌！』，儘管我試著保持平常心，但我還是感受到壓力的存在。」莊吉生說，「在所有的壓力之下，這真的是一個令人難以置信的兩個星期。我從來沒有在這麼多人面前比賽過。我從來沒有在我的網球生涯中受到這麼多的支持。任何時候我失誤丟分，球迷總是用熱情的加油讓我重拾活力。我真的相信，如果不是球迷為我加油歡呼，我不會贏得這面金牌。」

「作為一名運動員，我會說這是個身心都需要非常自律的工作。」莊吉生指出，「一名運動員會獲得所有的榮耀和讚美, 但真正該得到掌聲的不僅僅是只有運動員一人，還需要一個完整的團隊才能到達他/她現在的位置。像是教練，體能專家，物理治療師，醫生和其他的工作人員，甚至更多更多。」

莊吉生最後也感謝世大運幕後的所有工作人員努力，讓賽會可以順利進行，「沒有主辦單位和所有志工，運動員甚至不會有這個機會在這世界大學運動會這偉大舞台的上追逐榮耀。謝謝所有為此努力的人，我也會更加油！」

莊吉生。（資料照，記者張嘉明攝）