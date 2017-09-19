NBA》離隊沒告知詹皇 厄文：「為何要跟他說？」

厄文（左）轉戰塞爾提克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）今年季後要求「賣我」後，騎士把他交易至塞爾提克，新球季將披上綠衫軍戰袍。厄文近期接受訪問時就坦言，離隊的想法並沒有告知「詹皇」詹姆斯（LeBron James），「為何要告訴他？」

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騎士與塞爾提克日前互換當家主控，騎士送出厄文，換來I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、中鋒齊吉克（Ante Zizic），還有一個首輪和次輪選秀權。

厄文接受《ESPN》節目訪問，主持人史密斯（Stephen A Smith）提問，「你和經紀人去見騎士老闆後表達離隊的想法前，你有和詹姆斯說過嗎？」厄文則回答「沒有」，史密斯就問「為何？」，厄文則說：「我為何要這樣做？」

「快樂是無價的。」厄文表示，「我覺得我沒有虧欠任何人，當你在規劃你未來的人生時，不需要要考慮到那些。我對克里夫蘭充滿著愛，我只愛我曾經度過的時光。」他說，當你變成熟時，就該做出決定，必須自私地思考未來的前途。

厄文表示，自己期待能在一個強隊擔任完整控衛，他想去執行擋拆、去分析防守。他也說，喜歡在騎士隊時期的角色，但坦言，「我不想每次都做一對一單打，這不是我喜歡的打法。」

厄文（左）轉戰塞爾提克。（資料照，法新社）