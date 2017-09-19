2017 台北世大運

MLB》查普曼救火1.2局 最後1球飆本季最速三振（影音）

2017/09/19 10:50

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天迎戰雙城，當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）擺脫8月低潮，8局滿壘提前登場救援，連續解決5名打者，霸氣率領洋基以2：1奪勝，緊咬美東龍頭紅襪。

洋基首局先靠賈吉（Aaron Judge）轟出本季第44號全壘打先馳得點，先發投手賈西亞（Jaime García）表現不俗，前4局皆未失分，5局上則因隊友失誤失掉1分非責失，遭追平比分。6局下，洋基靠佛雷瑟（Todd Frazier）高飛犧牲打攻下超前分。

比賽關鍵來到8局上，洋基佈局投手畢坦西斯（Dellin betances）開局投觸身後，又接連投出2保送，1出局被攻占滿壘，洋基決定提前換上查普曼，接連讓雙城三振、飛球出局，化解最大危機。

9局上，查普曼先以平飛球出局、內野高飛球抓到2出局，面對艾斯科巴（Eduardo Escobar）的最後一球（第16球），以一記此役最快的103.7英里（約166.8公里）正中直球讓打者揮空，霸氣拿下本季第19次救援。

查普曼8月遭遇低潮，單局防禦率高達9.00，9月已回到正軌，出賽6場、投7局無失分。更鬼神的是，本季4顆最速球都出現在9月，依序為104.3、103.8、103.7、103.6英里，其中今天的103.7英里是本季最速的三振球。

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