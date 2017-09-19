MLB》史坦頓開轟 06年來再度有單季55轟（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在主場面對大都會敲出三分砲，本季全壘打數來到55轟，終場球隊以13：1大勝。

4局下馬林魚攻占一、二壘，史坦頓從大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）手中鎖定一顆89.5英哩的滑球，敲出中外野三分砲，這球飛行距離為455英呎，全壘打仰角僅17度是自2015年「 Statcast™」啟用來測到最低。史坦頓此戰5打數2安打（包含1轟），共有4打點。

史坦頓本季全壘打數來到55轟，獨居大聯盟全壘打王，這也是自2006年前國聯MVP、費城人砲手豪爾德（Ryan Howard）後，再度有人能達到單季55轟。

在此之前，自2000年以來，只有5名球員能敲出至少55轟，包含2001年邦茲（Barry Bonds）的73轟、2001年索沙（Sammy Sosa）64轟、岡薩雷茲（Luis Gonzalez ）57轟，以及2002年「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）57轟、2006年豪爾德的55轟。

馬林魚先發史崔利（Dan Straily）5局飆8K失1分，奪本季第10勝；哈維僅投4局被敲12安（包含1轟），失掉7分吞下本季第6敗。

史坦頓。（美聯社）

哈維。（法新社）