中職》鄭兆村最速開球投偏 本報直擊最驚險畫面（影音）

〔體育中心/綜合報導〕世大運鏢槍金牌鄭兆村上週為中信兄弟開球,飆出134公里「火球」刷新中職史上最速紀錄。然而,這顆球有點投偏,差點直接砸中後方攝影記者,本報就直擊最驚險的畫面。

鄭兆村週日開球前就表示希望能挑戰最快紀錄,他也如願以134公里刷新107公里的原紀錄,只是這顆球有點投偏,所幸捕手江忠城有擋到球,否則球可能會直接砸中後方的攝影記者。

上月大聯盟就曾經發生類似的尷尬事件,紅襪主場舉行開球儀式,開球投手里安卓(Jordan Leandre)就不慎投偏,直接命中攝影記者卡波比安科(Tony Capobianco)的胯下,引起網友們瘋傳熱議。

紅襪尷尬開球:

美國攝影師拍下開球畫面:

My camera man @TonyCapobianco is the poor guy that took that first pitch in the McNuggets. Here's his view of it coming in. pic.twitter.com/NVD70hiIn2