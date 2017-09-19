2017 台北世大運

中職》鄭兆村最速開球投偏 本報直擊最驚險畫面（影音）

2017/09/19 11:41

〔體育中心／綜合報導〕世大運鏢槍金牌鄭兆村上週為中信兄弟開球，飆出134公里「火球」刷新中職史上最速紀錄。然而，這顆球有點投偏，差點直接砸中後方攝影記者，本報就直擊最驚險的畫面。

鄭兆村週日開球前就表示希望能挑戰最快紀錄，他也如願以134公里刷新107公里的原紀錄，只是這顆球有點投偏，所幸捕手江忠城有擋到球，否則球可能會直接砸中後方的攝影記者。

上月大聯盟就曾經發生類似的尷尬事件，紅襪主場舉行開球儀式，開球投手里安卓（Jordan Leandre）就不慎投偏，直接命中攝影記者卡波比安科（Tony Capobianco）的胯下，引起網友們瘋傳熱議。

紅襪尷尬開球：

美國攝影師拍下開球畫面：

世大運標槍金牌選手鄭兆村開球。（記者廖振輝攝）

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