電競》2017世界電子競技運動會開跑 首創女性玩家專屬賽事

2017世界電子競技運動會昨（18）日正式宣布亞太區台港澳賽區正式開啟。（取自WESG官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2017世界電子競技運動會（WESG 2017）昨（18）日正式宣布亞太區台港澳賽區正式開啟，由阿里體育在台官方合作夥伴4Gamers負責申報台港澳區公開選拔賽，比賽項目包括《Dota2》、《反恐菁英：全球攻勢》、《爐石傳說》、《星際爭霸II》四款遊戲，更首度規畫女性玩家專屬的《反恐菁英：全球攻勢》及《爐石傳說》，全球總獎金高達550萬美元，報名時間即日起至10月3日止，流程詳見WESG 2017官方網站。

本次公開選拔賽賽程分為線上初賽、線上複賽及線下決賽三階段，最後將取《反恐精英：全球攻勢》1 隊、《Dota 2》1 隊、《爐石傳說》2 名以及《星際爭霸II》2 名等選手，女子組《反恐精英：全球攻勢》1隊、《爐石傳說》1 名，各自代表所屬地區出征亞太區總決賽與全球總決賽。

根據Newzoo 2017全球電子競技市場報告顯示，2017年全球電競產值來到6.96億美元，電競觀眾達2.86億人次，其中包含經常觀看人次1.91億， 推估至2020年全球經常觀看人次將達3.85億，總市值上看15億美元。

隨著電競產業逐漸擴大，亞洲奧林匹克理事會（OCA）已於2017年4月宣布電子競技項目將在2022杭州亞運會列為正式比賽項目，而本月在中亞土庫曼舉辦的第五屆亞洲室內和武藝運動會，亦將電子競技列入示範賽，我國也將有電競代表團出征。