MLB》替補展現價值 紅襪媒體讚賞林子偉

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在延長賽以10：8擊敗金鶯，我國旅美好手林子偉替補上場守備，並於第11局選到關鍵保送，讓紅襪的社群媒體點名是今天賽事獲勝關鍵之一。

林子偉8局下替補上場守二壘，同時也是本場紅襪第4名二壘手，板凳幾乎出清，雙方一路戰到11局上，紅襪2出局攻占一壘，金鶯故意四壞柏格茲（Xander Bogaerts），想要抓下棒林子偉。

面對金鶯投手卡斯楚（Miguel Castro），林子偉發揮選球功力，從2好1壞纏鬥到四壞球保送，幫助紅襪擠成滿壘，下棒班尼泰迪（Andrew Benintendi）一棒擊出適時安打送回2分，下半局再靠史密斯（Carson Smith）救援成功，終場以10：8擊敗金鶯。

紅襪官方推特賽後貼出勝利喜訊，並寫道三個獲勝關鍵，分別是班尼泰迪的關鍵一擊、林子偉的耐心，還有史密斯的救援成功；紅襪隨隊記者Jason Mastrodonato則寫道，對林子偉投出的那記第四顆壞球，可能就此結束金鶯隊的球季了。

紅襪目前以86勝64敗暫居美東龍頭，領先洋基3場勝差；金鶯則是73勝78敗，距離美聯外卡還有5.5場，ESPN顯示晉級季後賽的機率只有0.1%。

紅襪官方推特點名林子偉是獲勝關鍵之一。（取自紅襪推特）