中職Live》猿又失誤釀禍！方克偉敲回超前分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E Lamigo 0 1 1 3 1 富邦 1 1 2 3 0

第二局

2局下

桃猿守備再度釀禍，吳宗峻敲出安打後，右外野手藍寅倫接球發生失誤，造成二壘有人，接著方克偉敲出安打送回隊友，富邦再度將比數超前。

2局上

上一局失誤丟分的林承飛，首度上場打擊就用二壘安打「道歉」，隨後林政億也敲出關鍵安打幫助球隊追平比數。

第一局

賽格威被富邦悍將連續敲出兩支安打，接著林益全敲出內野滾地球造成游擊手林承飛失誤，富邦悍將率先得分。

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