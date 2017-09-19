2017 台北世大運

中職Live》猿又失誤釀禍！方克偉敲回超前分

2017/09/19 19:24

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

R

H

E

Lamigo

0

1

1

3

1

富邦

1

1

2

3

0

第二局

2局下

桃猿守備再度釀禍，吳宗峻敲出安打後，右外野手藍寅倫接球發生失誤，造成二壘有人，接著方克偉敲出安打送回隊友，富邦再度將比數超前。

2局上

上一局失誤丟分的林承飛，首度上場打擊就用二壘安打「道歉」，隨後林政億也敲出關鍵安打幫助球隊追平比數。

第一局

賽格威被富邦悍將連續敲出兩支安打，接著林益全敲出內野滾地球造成游擊手林承飛失誤，富邦悍將率先得分。

先發名單

Lamigo桃猿

守位

棒次

富邦悍將

守位

藍寅倫

RF

1

胡金龍

DH

林智平

3B

2

高孝儀

CF

王柏融

CF

3

陳品捷

2B

林泓育

DH

4

林益全

1B

陳俊秀

1B

5

高國麟

3B

郭嚴文

2B

6

吳宗峻

LF

林承飛

SS

7

張建銘

RF

林政億

LF

8

方克偉

C

嚴宏鈞

C

9

陳凱倫

SS

賽格威

P

先發

力猛

P

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