中職Live》猿又失誤釀禍！方克偉敲回超前分

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
R
|
H
|
E
|
Lamigo
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
富邦
|
1
|
1
|
2
|
3
|
0
第二局
2局下
桃猿守備再度釀禍，吳宗峻敲出安打後，右外野手藍寅倫接球發生失誤，造成二壘有人，接著方克偉敲出安打送回隊友，富邦再度將比數超前。
2局上
上一局失誤丟分的林承飛，首度上場打擊就用二壘安打「道歉」，隨後林政億也敲出關鍵安打幫助球隊追平比數。
第一局
賽格威被富邦悍將連續敲出兩支安打，接著林益全敲出內野滾地球造成游擊手林承飛失誤，富邦悍將率先得分。
先發名單
|
Lamigo桃猿
|
守位
|
棒次
|
富邦悍將
|
守位
|
藍寅倫
|
RF
|
1
|
胡金龍
|
DH
|
林智平
|
3B
|
2
|
高孝儀
|
CF
|
王柏融
|
CF
|
3
|
陳品捷
|
2B
|
林泓育
|
DH
|
4
|
林益全
|
1B
|
陳俊秀
|
1B
|
5
|
高國麟
|
3B
|
郭嚴文
|
2B
|
6
|
吳宗峻
|
LF
|
林承飛
|
SS
|
7
|
張建銘
|
RF
|
林政億
|
LF
|
8
|
方克偉
|
C
|
嚴宏鈞
|
C
|
9
|
陳凱倫
|
SS
|
賽格威
|
P
|
先發
|
力猛
|
P