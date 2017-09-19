電競》周杰倫現身內湖！ 參加龍珠直播打LOL友誼賽

周杰倫19日現身內湖Garena電競館，參加龍珠直播「燃魂之戰」節目。（取自龍珠直播）

〔記者陳耀宗／台北報導〕亞洲天王、同時也是《英雄聯盟》J Team戰隊大老闆的周杰倫19日現身內湖Garena電競館，參加龍珠直播「燃魂之戰」節目，與J Team實況主、韓國LCK戰隊Longzhu Gaming分組進行友誼賽，主攻打野的周杰倫打得有聲有色，也讓網民笑稱「各種演員」，意即周杰倫對面的JT實況主都很給「老闆」面子。

周杰倫主攻打野位置，第二局操作易大師。（取自龍珠直播）

日前才拿下韓國LCK夏季賽冠軍的LZ今日來到台灣參加母企業龍珠直播所舉辦的「周杰倫919燃魂之戰」節目，與周杰倫本人及J Team實況主隊進行「招喚峽谷」友誼賽對戰，主播賽評也請來LMS播報常客叉燒及貝克。

兩邊分成「地表最強」及「世界第一」兩隊，第一場周杰倫與 PraY、Gorilla、BDD 以及 JT實況主GY祥同隊，另一隊則是 LZ 選手 Rascal、Zzus 搭配 SNG 戰隊選手阿偉以及 JT 實況主依稀、阿哲。

目前進行到第二場，「地表最強」改由Kuan、Cuzz、Justice、JT依稀及JT阿哲一隊；「世界第一」則是JT GY祥、周杰倫、BDD、PraY與Gorilla一組，周杰倫所在的戰隊於遊戲時間26分鐘時以42比14擊殺數遙遙領先，周杰倫操作的易大師也打出7次擊殺、6次死亡及4次助攻。