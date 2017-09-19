中職》中信兄弟二軍拚連霸 陳琥有望投手雙料

去年中信兄弟第一指名陳琥，今年第一個職棒球季，雖然沒上一軍，二軍投手個人榜有望拿下奪三振、防禦率王雙冠。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒28年二軍總冠軍賽9月26日起開打，首戰在高雄澄清湖球場進行，由中信兄弟與富邦悍將對戰，去年冠軍中信兄弟已經是連續第四年打進二軍總冠軍賽；而二軍個人獎項得主也將於開幕戰賽前進行頒獎。

去年中信兄弟前兩戰率先搶下勝利，但接下來兩場比賽遭Lamigo桃猿扳平戰局，兩隊戰到第五場才分出勝負，由中信兄弟以3勝2敗勝出奪下冠軍。今年中信兄弟再度闖進二軍總冠軍，將迎戰富邦悍將，進行5戰3勝制的激烈對戰。

聯盟也將在二軍總冠軍開幕戰賽前安排頒獎典禮，截至18日為止，中信兄弟陳文杰以超過4成的打擊率遙遙領先，他也以90支安打暫居安打王；全壘打王競爭激烈，統一獅買嘉儀、鄧志偉和中信兄弟陳子鴻都是12支，還有變數。打點則由富邦悍將黃智培以15分領先第二名的鄧志偉。統一獅吳國豪以23次盜壘領先隊友潘彥廷6次，暫居第一。

投手獎項幾乎被中信兄弟包辦，目前防禦率和奪三振由王則鈞和陳琥競爭，陳琥以ERA4.68、56K領先，有望在第一個球季奪得二軍投手雙冠；王則鈞則是在勝投部分以8勝領先；中繼和救援則分別由富邦悍將羅華韋、統一獅傅于剛暫居第一。

中職自2015年起直播二軍總冠軍戰，去年開始轉播周末賽事，今年更是場場直播，二軍總冠軍賽也確定將在CPBLTV（限會員）以及愛爾達體育台播出。

二軍總冠軍賽轉播時間表