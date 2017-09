費雷爾被強襲球擊中後退場治療。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕投手上場時究竟需不需要戴頭盔,一直是大聯盟相當頭疼的問題,老虎隊投手今天在場上遭球擊中頭部後退場,讓頭盔話題再度受到關注。

老虎今在主場迎戰運動家,8局上後援投手費雷爾(Jeff Ferrell)被打者敲出的快速球擊中頭部,儘管費雷爾隨後還能移動嘗試將球撿起,但教練團為保險起見,仍將他換下場接受檢查。

根據現場測速槍資料,這顆回擊球的速度高達103英哩(165.7公里),所幸醫院檢查後未發現費雷爾有任何大礙,頭部也沒有骨折或骨裂等症狀。

費雷爾現年26歲,這僅僅是他大聯盟的第2個球季,本季他出賽11場,防禦率6.75,投9.1局送出6K。

Jeff Ferrell getting hit in the head on a comebacker and amazingly not going down. Damn... #Tigers pic.twitter.com/QK0q8DSE1G