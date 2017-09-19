NBA》糗！杜蘭特揭離開雷霆原因 卻忘記換帳號

杜蘭特為自己護航，卻忘了切換私人帳號。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）去年毅然決然離開雷霆加盟勇士，撐過外界批評聲浪，最後如願奪冠，常使用推特互動的他，近日以第三人稱敘述離開雷霆的原因，卻忘記切換成「分身」帳號，還被網友截圖留念。

有球迷在推特上標記杜蘭特官方帳號，並向他提問：「我很尊敬你，但可以給我一個除了為了冠軍以外，離開雷霆合理的原因嗎？」杜蘭特在3分鐘後回應：「他不喜歡球隊或為了唐納文（Billy Donovan，雷霆總教練）打球。他的陣容不怎麼強，只有他和魏斯布魯克（Russell Westbrook）能看。想像把魏少從雷霆拿走，他們會變得多慘。跟這些小貓KD不會奪冠。」

這些留言全被網友截圖，並寫下心得重貼：「看來KD在推特上有專門為自己護航的私人帳號，但在回覆時卻忘記切換，我真的無言了。」不出一天，截圖的網友原推已有超過3萬人轉推、7萬人按讚，隨著外國媒體報導還逐漸上升中。有網友蒐出杜蘭特私人帳號「QuireSultan」，之後還被「推特王」恩比德（Joel Embiid）標記調侃。

杜蘭特忘了切換帳號，用本尊回應，被網友截圖瘋傳。（取自harrisonmc15推特）