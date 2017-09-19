超狂！ 土庫曼辦亞洲室內運動會蓋機場（影音）

土庫曼首度舉辦大型綜合運動會，投入大量資金，打造新的硬體設施。（楊宗燁提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世大運奪下個人賽銅牌和團體賽銀牌的楊宗燁，征戰2017亞洲室內暨武藝運動會跆拳道74公斤級賽事，八強戰和中國任珂鏖戰至驟死賽仍敗下陣來，無緣奪牌。

生涯首度到中亞土庫曼比賽，楊宗燁直呼，「很新鮮。」硬體設備超高級，選手村、場館，甚至連機場都是全新打造，但由於土庫曼是共產國家，街道並不熱鬧，也鮮少看到觀光客。

室內武藝運動會對於東亞國等同於奧運，土庫曼相當重視，楊宗燁說，「選手村超級高級，每間房間都有大冰箱、洗衣機，重點是床超級好睡，外牆還有七彩霓虹燈。」

另外，食物也跟台灣很不一樣，楊宗燁說，「其實賽前不敢亂吃，怕水土不服拉肚子，所以就以最符合胃口的披薩、水果和麵包為主食，其他料理就是很道地的食材。」

首度舉辦大型綜合運動賽會，土庫曼政府投入大量資金興建設施，但仍缺乏經驗，流程和順序都很混亂，楊宗燁表示：「第一場比賽我去檢錄時，行政人員告知賽程是下午，我又退回到熱身區，幸好王俊傑教練察覺有異，馬上詢問技術委員，才知道是行政人員搞烏龍，差點變成棄賽。」

土庫曼首度舉辦大型綜合運動會，投入大量資金，打造新的硬體設施。（楊宗燁提供）

土庫曼首度舉辦大型綜合運動會，投入大量資金，打造新的硬體設施。（楊宗燁提供）

土庫曼首度舉辦大型綜合運動會，投入大量資金，打造新的硬體設施。（楊宗燁提供）

土庫曼首度舉辦大型綜合運動會，投入大量資金，打造新的硬體設施。（楊宗燁提供）

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