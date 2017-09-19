中職》接捕被抓去代打 張閔勛「就是要那1分」

張閔勛打回致勝分。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕Lamigo桃猿今晚靠張閔勛8局上代打建功，配合賽格威7局失2分僅1分責失的優質先發，以3：2力挫富邦悍將，拿下本季第72勝，打破統一獅創於2012年的中職單季單隊最多勝71勝紀錄。

兩隊打完7局仍是2：2平手，8局上富邦換上第4任投手郭泓志，開局就被林承飛敲出二壘安打，1出局後棒次輪到嚴宏鈞，猿隊換張閔勛代打，他抓第2球敲出安打，助猿隊以3：2首次超前。

張閔勛指出，因為富邦換上左投，教練換右打代打很正常，當時他在牛棚幫忙接捕，很意外會挑到他，「不論如何，都要把自己準備好，對自己也要有信心。」他說。

張閔勛表示，代打就要積極，不管送來直球或變化球，只要通過好球帶就要進攻，「我可以等保送，但是沒有意義，我們就是要那1分。」他說。

截至賽前，張閔勛本季出賽21場，46打數才敲7安，打擊率僅1成25，他覺得，最近其實打得不錯，只是運氣差了點，大多去找對方的手套，「雖然結果不好，但內容是好的，也有達到教練的要求。」他說。

陳禹勳9局下登板「關門」，讓富邦3上3下，拿下本季第34次救援成功，週四將挑戰米吉亞創於2014年的單季35次救援成功紀錄。

陳禹勳拿下本季第34次救援成功。（記者林正堃攝）