MLB》建仔後第二次 大聯盟將無單季20勝強投

克蕭昨挑戰第18勝失利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球季已接進尾聲，例行賽只剩約不到2週時間，道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）昨挑戰第18勝失利，代表今年極有可能無法出現單季20勝的投手，這會是大聯盟百年歷史以來第6次。

大聯盟目前有4名投手並列最多的17勝，分別是克蕭、印地安人強投克魯伯（Corey Kluber）、釀酒人戴維斯（Zach Davies）、響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）。這4名投手目前都只剩約2場先發，要拿單季20勝的難度相當高，因此幾乎可確定大聯盟本季將無20勝的投手。

印地安人強投克魯伯。（資料照，法新社）

釀酒人戴維斯。（資料照，美聯社）

響尾蛇葛蘭基。（資料照，美聯社）

大聯盟歷史上只有5次沒有出現單季20勝的投手，分別是1981年、1994年、1995年、2006年、2009年，其中1981、1994、1995分別受到球員大罷工造成賽季縮水。因此若以完整球季來算，今年是大聯盟第3次沒有單季20勝的投手。

另外，2006年球季，我國好手王建民在洋基時期奪得19勝，與當年在雙城的「神之左手」山塔納（Johan Santana）並列大聯盟勝投王，該年兩人是「唯二」19勝的投手。王建民該年在塞揚獎票選上獲得第二名，山塔納則奪得該年塞揚獎。

王建民在2006年洋基時期奪得單季19勝。（資料照，美聯社）

雙城的「神之左手」山塔納。（資料照，美聯社）