啟發村上春樹寫小說 前台灣職棒總教練過世

養樂多時期的希爾頓(右)曾啟發村上春樹(左)寫小說。(左/美聯社、右/日本Yahoo)

〔體育中心/綜合報導〕根據美媒報導,前台灣大聯盟雷公隊、勇士隊總教練希爾頓(Dave Hilton)18日在亞利桑納州過世,享壽67歲。

希爾頓是1971年教士隊的選秀狀元,不過僅在大聯盟出賽過161場,留下打擊率0.213,並於1978年轉戰日本職棒養樂多隊,總計在日職出賽251場,有38轟、打擊率0.284。

他在日本職棒最有趣的事蹟,就是1978年4月1日於神宮球場對廣島時擔任開路先鋒,第一局首打席就敲出二壘打,當時坐在外野席觀賽的作家村上春樹受到啟發,閃過寫小說的念頭,後來成為國際知名作家。

「像是有什麼東西從天空飄下來,」村上表示,「那刻就起了個念頭,『我可以寫小說。』」那年,希爾頓獲選央聯二壘手最佳九人,幫助養樂多奪下隊史第一座日本大賽冠軍。

希爾頓結束球員生涯後,在美國短暫擔任小聯盟總教練,隨即於1999年來台灣大聯盟雷公隊先後擔任客座教練、總教練,執教12場打出10勝2敗的戰績,後又於2000、2002年回鍋擔任嘉南勇士隊總教練,總計3年執教168場,戰績76勝88敗。

相關推特:

RIP Dave Hilton, 67, @Padres’ #1 pick in 1971 and influential coach to youth players for many years. #SABR bio: https://t.co/dQCnPZd5C2 pic.twitter.com/kwE6e4FVib