啟發村上春樹寫小說 前台灣職棒總教練過世

養樂多時期的希爾頓（右）曾啟發村上春樹（左）寫小說。（左／美聯社、右／日本Yahoo）

〔體育中心／綜合報導〕根據美媒報導，前台灣大聯盟雷公隊、勇士隊總教練希爾頓（Dave Hilton）18日在亞利桑納州過世，享壽67歲。

希爾頓是1971年教士隊的選秀狀元，不過僅在大聯盟出賽過161場，留下打擊率0.213，並於1978年轉戰日本職棒養樂多隊，總計在日職出賽251場，有38轟、打擊率0.284。

他在日本職棒最有趣的事蹟，就是1978年4月1日於神宮球場對廣島時擔任開路先鋒，第一局首打席就敲出二壘打，當時坐在外野席觀賽的作家村上春樹受到啟發，閃過寫小說的念頭，後來成為國際知名作家。

「像是有什麼東西從天空飄下來，」村上表示，「那刻就起了個念頭，『我可以寫小說。』」那年，希爾頓獲選央聯二壘手最佳九人，幫助養樂多奪下隊史第一座日本大賽冠軍。

希爾頓結束球員生涯後，在美國短暫擔任小聯盟總教練，隨即於1999年來台灣大聯盟雷公隊先後擔任客座教練、總教練，執教12場打出10勝2敗的戰績，後又於2000、2002年回鍋擔任嘉南勇士隊總教練，總計3年執教168場，戰績76勝88敗。

相關推特：