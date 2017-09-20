MLB》洋基火球男控球大暴走 9月防禦率又破表

畢坦西斯近期狀況欠佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球男畢坦西斯（Dellin Betances）是球隊陣中的牛棚大將，本季狀況卻起起伏伏，昨天對雙城之戰還搞成1出局滿壘大危機，畢坦西斯9月份的防禦率高達8.10，他的狀況讓洋基傷透腦筋。

昨面對雙城中繼，畢坦西斯投出1次觸身球、2次保送，只解決1人次，留下滿壘危機退場，幸終結者查普曼（Aroldis Chapman）守成，洋基最後拿下勝利。

畢坦西斯本季出賽62場，戰績3勝6敗防禦率3.02，有10次救援點、19次中繼點，他在56.2局投球中被敲28安打（包含3轟），被打擊率1成44，每局被上壘率（WHIP）1.25。

不過畢坦西斯今年深受控球問題所苦，他在56.2局投球中就投出多達43次保送，還有10次的觸身球，皆為生涯最差，本季至今只有9位投手的觸身球比畢坦西斯多，但這些投手都是先發，而非後援；過去3個球季，畢坦西斯也才共投出8次觸身球。

去年球季9月，畢坦西斯單月的防禦率高達10.80；而今年賽季9月，畢坦西斯單月防禦率也高達8.10，這對要拚季後賽的洋基隊來說是個隱憂。

昨天賽後，畢坦西斯認為，自己投球的機制跑掉，「我太多球都是用力猛拉，我不能上場投球就把球隊陷入像這樣（滿壘）的狀況。」總教練吉拉迪（Joe Girardi）則說，必須把畢坦西斯拉回正軌，「因為他對我們來說很重要。」

畢坦西斯近期狀況欠佳。（資料照，法新社）