MLB》胡智為上了！ 5台將同時在大聯盟寫歷史

5台將同時在大聯盟締造歷史，左起依序為曾仁和、胡智為、陳偉殷、王維中、林子偉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天宣布拉上台灣右投胡智為，締造5名台灣球員同時在大聯盟的首見紀錄。

光芒在官方推特公告，將從3A拉上內野手羅伯森（Daniel Robertson）和右投胡智為，再將左投塞德諾（Xavier Cedeno）拉出60天傷兵名單。

這是胡智為本季第6度被拉回大聯盟，前次在大聯盟出賽是6月11日，總計投4局僅掉1分，本季出賽4場，戰績0勝1敗，8局被敲3支安打，另有4保送、9三振，防禦率1.13。

台灣目前已有陳偉殷、王維中、林子偉、曾仁和等人在大聯盟，如今再加上胡智為，寫下首次有5台將同時在最高殿堂的新紀錄。

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