MLB》胡智為上了！ 5台將同時在大聯盟寫歷史

5台將同時在大聯盟締造歷史,左起依序為曾仁和、胡智為、陳偉殷、王維中、林子偉。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今天宣布拉上台灣右投胡智為,締造5名台灣球員同時在大聯盟的首見紀錄。

光芒在官方推特公告,將從3A拉上內野手羅伯森(Daniel Robertson)和右投胡智為,再將左投塞德諾(Xavier Cedeno)拉出60天傷兵名單。

這是胡智為本季第6度被拉回大聯盟,前次在大聯盟出賽是6月11日,總計投4局僅掉1分,本季出賽4場,戰績0勝1敗,8局被敲3支安打,另有4保送、9三振,防禦率1.13。

台灣目前已有陳偉殷、王維中、林子偉、曾仁和等人在大聯盟,如今再加上胡智為,寫下首次有5台將同時在最高殿堂的新紀錄。

相關推特:

#Rays will recall INF Daniel Robertson and RH Chih-Wei Hu from Triple-A @DurhamBulls, and will activate LH Xavier Cedeño from the 60-day DL.