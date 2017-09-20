MLB》蒙哥馬利5.1局無安打技壓亞契 率小熊勇奪7連勝

〔記者張浩群／綜合報導〕小熊左投蒙哥馬利（Mike Montgomery）此役重返先發，面對光芒繳出6局6K失1分的好投，前5.1局讓對手無安打無失分，無安打比賽被米勒（Brad Miller）一棒擊沉，所幸靠著巴耶茲（Javier Baez）的關鍵二壘安打，小熊以2：1險勝光芒，取得近期的7連勝。

蒙哥馬利今天對決光芒王牌亞契（Chris Archer），首局首打席對基爾梅爾（Kevin Kiermaier）投出觸身球後，連續解決10名打者，只讓對手靠著觸身球和失誤上壘，前5局讓對手一籌莫展，一支安打都敲不出來，一分未得。

蒙哥馬利重返先發就繳出好投。（美聯社）

小熊在3局上先靠著重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的陽春砲先馳得點，巴耶茲在5局上壘上有人的情況下敲出二壘安打，送回球隊第2分，小熊前5局以2：0領先。

蒙哥馬利原有望挑戰無安打比賽，但未料在5局下1人出局後被米勒敲出陽春砲，但他仍繳出6局挨1安失1分的超優質先發，另有6次三振，最後牛棚順利守成，小熊終場以2：1贏球，蒙哥馬利收下本季第7勝。

亞契此役表現也不差，主投6局被敲4支安打失2分，另有6次三振和1次保送，可惜未獲隊友火力支援，全場僅敲出1安，吞下本季第11敗。