MLB》野茂英雄後第一人！達比修飆K寫鬼神紀錄

達比修有無緣奪下本季第10勝。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕道奇日籍強投達比修有今天叩關本季第10勝，先發主投5.1局飆7K失1分非責失分，退場時還是勝投候選人，但無奈牛棚放火，無緣第10勝，費城人終場以6：2逆轉道奇，賞對手3連敗。達比修有本季200K達陣，成為繼野茂英雄後，首位在美職3度達成這項壯舉的日本投手。

道奇捕手葛朗多（Yasmani Grandal）在3局上率先敲出陽春砲先馳得點，4局上再靠著葛蘭德森（Curtis Granderson）的適時安打再添第2分，道奇先發日籍強投達比修有此役大展K功，第6局飆出單場的第7K，這也是他繼生涯前2個賽季221K和277K後，3度單季累積200K。

達比修有3度完成單季200K。（法新社）

但該局也出現亂流，隊友守備失誤後，被耶雷拉（Odubel Herrera）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）連續擊出安打失1分，隨後就被換下場，達比修先發6局挨4安失1分非責失分，另有7次三振和1次四壞球保送，退場時還是勝投候選人。

道奇第7局推出牛棚主力巴耶茲（Pedro Baez）把關，但他卻提油救火，一上場先被克勞佛（J.P. Crawford）敲出三壘安打，隨後又對阿爾法洛（Jorge Alfaro）投出觸身球，然後赫南德茲（Cesar Hernandez）也選到四壞球形成滿壘，巴耶茲控球依舊失準，對耶雷拉再投出保送，費城人擠回追平分，達比修的勝投飛了。

霍斯金斯在滿壘適時敲出清壘的二壘安打，費城人單局灌進4分奠定勝基，艾席爾（Aaron Altherr）在8局下再補上一轟，連2天開砲，費城人終場以6：2擊敗道奇。

雖然勝投飛走了，但達比修有賽後表示，「我現在的狀態還不錯，很希望在這個時候能一直保持下去。」