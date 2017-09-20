2017 台北世大運

NBA》美國萬萬稅！柯瑞新球季年薪達10億 實領不到一半

2017/09/20 14:01

柯瑞。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊「萌神」柯瑞（Stephen Curry）季後與球團續簽5年、價值2.01億美元（約61.5億新台幣）合約。他下賽季的薪水為3470萬（約新台幣10.5億元）美元，但《ESPN》記者試算，扣除稅、經紀人費用等等，柯瑞實際上領到不到一半。

原本僅領4年4400萬美元（約13.3億台幣）的柯瑞，季後與勇士球團簽下5年2.01億美元合約，成為「2億男」，平均年薪高達4020萬美元（約12.3億台幣）。

《ESPN》記者Darren Rovel在推特上發文，柯瑞在2017-18賽季的年薪為3470萬美元，扣除33.61％的聯邦稅、11.84％的州稅、2.75％經紀人費用等等，柯瑞只拿到約44％、1500萬美元（約新台幣4.5億元）的實質薪水。

另外，休士頓火箭「大鬍子」哈登日前與球團續約4年延長合約，加上他前份合約，總身價達6年2.28億美元（約69.06億台幣），超越柯瑞成為全聯盟最貴的球星。但休士頓位在德州，是免州稅，哈登會因此少付一筆稅金

柯瑞。（資料照，美聯社）

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