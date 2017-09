NBA》美國萬萬稅！柯瑞新球季年薪達10億 實領不到一半

柯瑞。(資料照,USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊「萌神」柯瑞(Stephen Curry)季後與球團續簽5年、價值2.01億美元(約61.5億新台幣)合約。他下賽季的薪水為3470萬(約新台幣10.5億元)美元,但《ESPN》記者試算,扣除稅、經紀人費用等等,柯瑞實際上領到不到一半。

原本僅領4年4400萬美元(約13.3億台幣)的柯瑞,季後與勇士球團簽下5年2.01億美元合約,成為「2億男」,平均年薪高達4020萬美元(約12.3億台幣)。

《ESPN》記者Darren Rovel在推特上發文,柯瑞在2017-18賽季的年薪為3470萬美元,扣除33.61%的聯邦稅、11.84%的州稅、2.75%經紀人費用等等,柯瑞只拿到約44%、1500萬美元(約新台幣4.5億元)的實質薪水。

另外,休士頓火箭「大鬍子」哈登日前與球團續約4年延長合約,加上他前份合約,總身價達6年2.28億美元(約69.06億台幣),超越柯瑞成為全聯盟最貴的球星。但休士頓位在德州,是免州稅,哈登會因此少付一筆稅金。

