籃球》台灣籃壇新頁 ABL寶島夢想家確定入主彰化

寶島夢想家董事長張承中（左三）、副董事長許東棋（左二）、彰化縣長魏明谷（右三）、總經理張憲銘（右二）、領隊陳建州（右一）、副領隊韓駿鎧（左一）。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕由張承中、許東棋、張憲銘、陳建州、韓駿鎧籌組的ABL（東南亞職業籃球聯賽）寶島夢想家隊，今日在彰化召開記者會，確定將主場落腳在彰化縣立體育館，新球季將以「落腳彰化放眼東協」，替台灣籃壇開啟新的篇章。

球隊董事長為張承中、副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州、副領隊韓駿鎧，藉由各自的專長與經歷，在球隊經營、法律事務、體育及娛樂行銷共織一個籃球夢。張承中起初是幫原本的高雄聖徒處理法務事務，發現ABL聯盟體制健全，且又有特有的主客場制度，才慢慢興起建構一支球隊的想法。

寶島夢想家將把訓練基地選在彰化，預計下月將把全數隊員安置於此進行訓練，而球季展開後，也會把彰化視為主場，期盼透過精彩的比賽，帶給國人一個對於籃球不同的感受。

近來球團都在台北進行密集測試，其中不乏多名曾是SBL球員，期盼讓更多年輕人有夢想舞台能夠發揮，終極目標為替台灣男籃貢獻心力，10月11日將公佈更完整的球隊隊徽、球衣與教練、球員名單。

寶島夢想家董事長張承中與領隊陳建州致贈球衣給彰化縣長魏明谷（左二）（記者林岳甫攝）

寶島夢想家隊董事長張承中與彰化縣長魏明谷簽訂合約，球隊將以彰化作為大本營。（記者林岳甫攝）